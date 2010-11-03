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Dünya

SAKİNE İDAM EDİLMEDİ BERLİN (A.A)

03 Kasım 2010 14:29

-SAKİNE İDAM EDİLMEDİ BERLİN (A.A) - 03.11.2010 - İran'da recm cezasına çarptırılan Sakine Muhammedi Aştiyani'nin hayatta olduğu ve bugün idam edilmesinin beklenmediği bildirildi. Almanya merkezli Recme Karşı Uluslararası Komite'nin sözcüsü Mina Ahadi, "Sakine Muhammedi Aştiyani bugün idam edilmedi. İnfaz saati şu anda geçti, yani bugün olmayacak. Ancak tehlike sürüyor, bu iş her an olabilir" dedi. Ahadi, Sakine'nin hala hayatta olmasında uluslararası toplumun rolü olduğunu belirterek, "Fransa, İngiltere, İtalya, ABD ve temsilcisi Catherine Ashton yoluyla AB'nin dün çok iyi tepki verdiklerini" kaydetti. Sözcü, bu ülkelerden bazılarının İran hükümeti temsilcileriyle temas kurduklarını, bu girişimlerin Sakine vakasına dikkatleri çektiğini, ancak infazın sadece ertelendiğini, iptal edilmediğini söyledi. İnsan hakları örgütleri, İran'ın, önce recm cezasına çarptırılan, ancak uluslararası baskılar yüzünden recm cezasından vazgeçilen Aştiyani'yi cinayet suçundan bugün asmayı planladığını iddia etmişti. İranlı yetkililer ise konuyla ilgili olarak açıklama yapmamıştı. 2 çocuk annesi Aştiyani, kocasının ölümünden sonra iki kişiyle birlikte olduğu gerekçesiyle 2006'da recm cezasına çarptırılmıştı.  Kocasını öldürmekle de suçlanan Aştiyani'ye verilen recm cezası, başta ABD ve İngiltere olmak üzere uluslararası toplumun büyük tepkisini çekmişti.

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