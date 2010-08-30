-SAKİNE AŞTİYANİ'NİN RECM CEZASI TAHRAN (A.A) - 30.08.2010 - İran'da, taşlanarak öldürme şeklinde uygulanan recm cezasına çarptırılan Sakine Muhammed Aştiyani'yi savunan Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Carla Bruni Sarkozy hakkında, İran'ın resmi yayın organlarında hakaret içeren ifadeler yer aldı. Yazı işleri müdürü, dini lider Ayettullah Ali Hamaney'in temsilcisi olan Kayhan Gazetesi, Carla Bruni Sarkozy için ''fahişe'' ifadesi yer aldı. Gazetedeki bir makalenin başlığı, ''Fransız fahişeler, insan hakları hengamesine girdi'' şeklinde oldu. Makalede, ''Ahlaken yozlaşmış bir şarkıcı ve bir İtalyan aktristi olan ve Sarkozy ailesine girmeyi başararak Fransa Cumhurbaşkanı ile evlenen Bruni'nin, buna rağmen bir şarkıcıyla ilişkili son zamanlarda haberler çıktı'' denildi. AP'nin haberine göre yine devlete ait olduğu bildirilen bir internet sitesinde de benzer ifadelere yer verildi.