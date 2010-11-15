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Dünya

SAKİNE AŞTİYANİ DEVLET TELEVİZYONUNDA TAHRAN (A.A)

15 Kasım 2010 23:55

-SAKİNE AŞTİYANİ DEVLET TELEVİZYONUNDA TAHRAN (A.A) - 15.11.2010 - İran'da recm cezasına çarptırılan Sakine Aştiyani'nin "günahkar" olduğunu söylediği açıklaması, devlet televizyonunda yayınlandı.  Televizyonda yayınlanan görüntüde, kendisini Sakine Aştiyani olarak tanıtan bir kadın, "Ben bir günahkarım" derken, haberde, Aştiyani'nin oğlu, avukatı ve Aştiyani'nin ailesiyle söyleşi yapmaya çalıştıkları iddiasıyla tutuklanan 2 Almanın yorumlarına da yer verildi.    Haberde, Aştiyani, oğlu ve avukatının yüzlerinin görüntüsü net değilken, 2 Almanın yüzleri açıkça görülüyor.   Aştiyani'nin oğlu ve avukatının da gözaltında oldukları biliniyor.  2 çocuk annesi Sakine Aştiyani, kocasının ölümünden sonra iki kişiyle birlikte olduğu gerekçesiyle 2006'da recm cezasına çarptırılmıştı.  Kocasını öldürmekle de suçlanan Aştiyani'ye verilen recm cezası, başta ABD ve İngiltere olmak üzere uluslararası toplumun büyük tepkisini çekmişti.

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