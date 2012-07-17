Maden işçilerinden Gürsel Tekin'e: Sakın gelmeyin ekmeğimizle oynarsınız

Sorgun ilçesinde, bir işçinin hayatını kaybettiği madeni ziyaret etmek isteyen CHP İstanbul Milletvekili Tekin’e haber gönderen işçiler “Ne olur gelmeyin, ekmeğimizle oynarsınız” diye ricada bulundu

Milliyet'in haberine göre, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, çöken madenin enkazından insanlık ayıbı çıktı. Bir işçinin hayatını kaybettiği madeni ziyaret etmek isteyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’e haber gönderen işçiler “Ne olur gelmeyin, ekmeğimizle oynarsınız” diye ricada bulundu. İşçilerin başına bir iş gelmemesi amacıyla yoldan geri dönen Tekin, madene gitmemesi için patrondan baskı geldiğini düşündüğünü belirtirken, CHP Yozgat İl Başkanı Onur Kaytan, “Baskı ile olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ne olur gelmeyin!

Sorgun’da Savana Madencilik’e ait maden ocağında 14 Temmuz’da meydana gelen göçükte, gece vardiyasında görevli 15 işçinin çalıştığı esnada maden ocağının havalandırma bölümü çöktü. 15 işçiden 2’si göçük altında kalırken 4’ü çeşitli yerlerinden yaralandı.Göçük altında kalan işçilerle ilgili çalışmalara diğer madenciler de katıldı. Göçükten ağır yaralı olarak çıkarılan Ömer Kılıçer (29) Sorgun Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Ömer Kılıçer’in evli ve bir çocuk babası olduğu, maden ocağında çalışmaya 4-5 ay önce başladığı ve asgari ücretle çalıştığı ortaya çıktı.



Kazanın olduğu gün Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinden çöken madene doğru yola çıkan Tekin, bir süre sonra gelen telefon nedeniyle madene taziye ziyareti yapmaktan vazgeçti. NTV yayınına da çıkan Tekin, Milliyet’e yaptığı açıklamada 14 Temmuz Cumartesi günü Yozgat’ta bulunduğunu, kazayı duyduktan sonra madene gitmeye karar verdiğini söyledi. Bunun üzerine madene doğru yola çıktıklarını anlatan Tekin, 20 kilometre kala CHP İl Başkanı Kaytan’ı arayan işçilerin, “Ne olur gelmeyin, ekmeğimizle oynarsınız” dediğini aktardı. Bunun üzerine ziyareti yapmaktan vazgeçtiğini belirten Tekin, “Patron tehdit etmiş. Biz taziyeye gidiyorduk. ‘Geçmiş olsun’a bile tahammül kalmamış” diye konuştu.

‘Sonradan telefon ettiler’

İl Başkanı Kaytan da, Yozgat programından sonra kazayı duymalarının ardından maden şirketine haber vererek Sorgun’a hareket ettiklerini, işçilerin “gelmeyin” telefonunun ardından taziyeden vazgeçtiklerini anlattı. Kaytan, bunun üzerine CHP’lilerin şirketi telefonla aradıklarını ve taziye ziyareti için “uygun değiliz” yanıtı aldıklarını da söyledi.

Kaytan, engellenen ziyaret için “Baskı sonucu olduğunu tahmin ediyoruz” dedi. Kazayla yakından ilgilendiğini, sabahın ilk saatlerine kadar yaralıların yanında olduğunu anlatan Kaytan, kaza geçiren işçilerin sendikalı olduğu yönünde bir bilgileri olmadığını da söyledi.

1 işçi hayatını kaybetmişti

14 Temmuz Cumartesi günü Sorgun’da bir maden ocağında gece meydana gelen göçükte 1 ağır 6 işçi yaralanmıştı. Ağır yaralanan Ömer Kılıçer (29) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Havalandırma bölümü çöken maden ocağındaki 30 madenci göçük altındaki arkadaşlarını yoğun bir çaba sonucu toprak altından çıkarabilmişti