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Sakık'tan Buldan'a: Neyi söylediğimi çok iyi biliyorum, kendisi de alkışladı

BDP'li Sırrı Sakık: Sanki biz MİT'ten yana bir tavır almışız. Bu MİT'in mağduruyum

17 Nisan 2014 23:34

TBMM Genel Kurulu'nda dün MİT Kanunu görüşülürken yaptığı konuşmada Müsteşar Hakan Fidan ve ekibini kutlayan Sırrı Sakık, Pervin Buldan'ın kendisini eleştiren sözleri üzerine, "Ben neyi söylediğimi çok iyi biliyorum, hatta kendisi de alkışladı" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda MİT kanunu görüşmelerinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini kutlayan Sırrı Sakık, gelen eleştiriler üzerine, "Ben sadece MİT'in bu barış görüşmelerinde göstermiş olduğu çabadan dolayı MİT'in bu çabasını önemsediğimi söyledim. Şimdi de aynı şekilde söylüyorum. Yoksa geçmişten bugüne kadar MİT'in karanlık işlerini, cinayetlerini, Kürtlere karşı, sosyalistlere karşı işlediği bütün cinayetleri biliyorum. Bu cinayetlerin bir an önce açığa çıkması için onlarca kez Meclis Araştırması önergeleri veren de biziz. Ama buna rağmen sanki biz MİT'ten yana bir tavır almışız. Bu MİT'in mağduruyum" dedi. 

 

‘Sanki MİT'ten yana tavır almışız’

 

Doğan Haber Ajansı’ndan Fırat Keskinkılıç’ın haberine göre, devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde söz alan BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, kendisinin barış sevdalısı bir insan olduğunu belirterek, "Bakın, barış için nereye gittim? Ağrı'ya, Türkiye'nin en yoksul iline gittim. Demokratik siyasetin hayat bulması için gittim. Benim Ağrı'da ne işim var? Demokratik siyaset hayat bulsun ki bir daha bu topraklarda silahlar konuşmasın. Onun için gittim. Aynı akşam 'Kazandığım seçimi barış görüşmelerini sürdüren bütün aktörlere, Sayın Öcalan'a da armağan ediyorum.' dedim. Bu kadar barış sevdalısıyım ve aldığım seçimleri armağan ettim. Sonra, hilelerle karşılaştım. Sonra, ne oldu? Kazandığımız seçimler onlarca kez yenilendi. Buna rağmen sonuç değişmedi. Kent geriliyordu, ülke geriliyordu. Barış süreci için kalktım, kazandığım seçimi, bu kez bir dilekçe vererek İl Seçim Kuruluna, bu kent gerilmesin, barış süreci zarar görmesin, Türkiye yeniden bir çatışma ortamına sürüklenmesin diye kazandığımız seçimi bile barışa heba etmiş, feda etmiş bir gelenekten geliyorum. Aslında, bu kadar yürekli, bu kadar onurlu, barışa bu kadar özlem duyan insanların bu topraklarda barışı ne kadar büyütmeye çalıştığını görmeniz gerekirken ama ne yazık ki, televizyonlarda hakaretlere maruz kalıyoruz ve saldırıya maruz kalıyoruz ve söylediklerimiz anlaşılmıyor. Ben sadece MİT'in bu barış görüşmelerinde göstermiş olduğu çabadan dolayı MİT'in bu çabasını önemsediğimi söyledim, şimdi de aynı şekilde söylüyorum. Yoksa geçmişten bugüne kadar MİT'in karanlık işlerini, cinayetlerini, Kürtlere karşı, sosyalistlere karşı işlediği bütün cinayetleri biliyorum, bu cinayetlerin bir an önce açığa çıkması için onlarca kez Meclis araştırması önergeleri veren de biziz. Ama buna rağmen sanki biz MİT'ten yana bir tavır almışız. Bu MİT'in mağduruyum. 30 yıllık savaştan geliyorum, 30 yıllık savaşta bedel ödemiş aileler ne bedel ödemişse öyle bedel ödeye ödeye gelmişim, direne direne gelmişim, hiçbir yerde bir lütuf sonucu buralarda değilim, verdiğim mücadele sonucu buradayım. Ama artık biz yorulduk, sorunumuz yoruldu, barış ve kardeşlik bu topraklarda hayat bulmalıdır" dedi. 

 

‘Ben neyi söylediğimi çok iyi biliyorum’

 

Sakık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz Kürtler bu pencereden bakıyoruz. Sizin tuzunuz kuru olabilir, sizin gözyaşlarınız olmayabilir, ama biz acı çekiyoruz, acılarımızın sonlanması lazım. Ve size dün de söyledim, keşke parlamento bu görevi yapmış olsaydı, keşke milletvekilleri, 4 siyasi partinin temsilcileri, bu görüşmelerde MİT değil de bizatihi parlamento görev almış olsaydı ve bu görüşmeleri bu Parlamento yapmış olsaydı. Ama parlamentonun yapmadığı bir görevi eğer MİT üstlenmişse ve MİT'in de bu barış sürecinde bir katkısı varsa, bu konuda hiçbir kompleksim de yoktur. Yanlış anlaşılmalardan dolayı, dün Grup Başkanvekilimiz Pervin Buldan ben yokken bir açıklama yapmış. Yani ben burada neyi söylediğimi çok iyi biliyorum, hatta burada gelirken kendisi de alkışladı. Sonra neyin değiştiğini bilmiyorum, bir miktar sosyal medyadaki fırtınalardan dolayı beni kollamak, korumak adına böyle bir şey." 

 

Ne demişlerdi?

 

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, "MİT görevlerini üstlenmişse ve ilk kez MİT bu süreci götürüyorsa ve saldırıya maruz kalıyorsa biz buna seyirci kalmayız. Ben burada Hakan Fidan ve ekibini kutluyorum. 1 yıldır çatışmasızlık süreci yaşanıyorsa ve burada MİT'in bir katkısı varsa bundan mutluluk duyarız" demişti. 

Aynı Genel Kurul'da söz alan BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ise Sakık'ın sözlerine tepki göstermiş ve "Milletvekilimiz Sırrı Sakık'ın ifade ettiği MİT'e özellikle Hakan Fidan'a 'teşekkür ediyorum' ifadesine katılmıyorum" diye eleştirmişti. 

 

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