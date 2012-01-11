-Sakık: Bana mermi verdiler TBMM (A.A) - 11.01.2012 - BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Adana Havaalanı'nda, boş silahının kendisine teslim edilirken, yanında verildiğini söylediği mermiyi, TBMM kürsüsüne bıraktı. TBMM Genel Kurulunda, TOKİ ve TMSF'nin, eşit işe eşit ücret uygulamasını içeren KHK kapsamından çıkarılmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Sakık, teklifin maddesi üzerinde yaptığı konuşmada, 9 Aralık'ta Ankara'dan Adana'ya giderken, içinde mermi olmayan silahını havaalanının VIP bölümünde güvenlik güçlerine teslim ettiğini, zabıtlar tutulduğunu anlattı. Sakık, Adana Havaalanı'nda, silahının, oturduğu masaya bıraktıklarını ifade ederek, ''Yanında mermi hediye ettiler, masama koydular. Bu mermilerin ne olduğunu biliriz. Bu mermiler infaz yapılmadan önce, birileri hedefe oturtulmuşsa, bu mermiler onun masasına veya adresine gönderilir. Bunu sizinle paylaştım. Bu sorunu, insani ilişkiler içinde çözerim dedim, bir ayı aşkın süredir hiçbir işlem yapılmadı'' diye konuştu. Her gün tehdit mektupları aldıklarını ifade eden Sakık, bugün gelen mektupta, bir örgütün, kendilerini ölümle tehdit ettiğini anlattı. Sakık, ''Bu örgüt, bu mermi aynı alan ve amaca hizmet ediyor. Vallahi ölümden korkmuyoruz. Bir çok alanda saldırılar olabilir, Allah adına diyorum, ben ve arkadaşlarıma bir şey olursa ilk sorumlu siz olacaksınız'' dedi. Sakık, konuşmasının sonunda kendisine verildiğini söylediği mermiyi, kürsüye bırakarak, yerine geçti. Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, merminin alınarak, sahibine verilmesini söyledi. Bunun üzerine görevli kavas, mermiyi Sakık'a vermek istedi, Sakık'ın almaması üzerine ise bir süre mermiyi ne yapacağına karar veremedi. Kavas, Divanın yanına geldi ve Mumcu'nun talimatı üzerine, içeriye girdi. CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, gazeteci Ahmet Şık'ın basılmamış bir kitaptan dolayı tutuklandığını belirterek, ''Korkarım yakında doğuracağı çocuk suçlu olabilir diye hamile bir bayan da tutuklanabilir'' dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan fezlekeye değinen Öner, özel yetkili mahkemelerin iktidar yanlısı savcılarının, iktidarın görüşleri doğrultusunda fezleke düzenlemekten geri durmadıklarını ileri sürdü. BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve AK Parti Grubunun, partilerine ilişkin haksız eleştirilerde bulunduğunu öne sürerek, ''Sayın Bakan BDP'yi siyaset alanı dışına itmek istiyor. Bizi burada oturtan halkın iradesidir. Bu halk istediği sürece biz burada olacağız'' dedi.