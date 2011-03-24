-SAKIK: AYHAN ÇARKIN KORUNMALI TBMM (A.A) - 24.03.2011- BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık,''Susurluk'' davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın, derhal koruma altına alınması gerektiğini savunarak, ''Geçmişimizle yüzleşeceksek bu kişilerin bir an önce hükümet tarafından koruma altına alınması gerekir'' dedi. CHP, Danışma Kurulunda uzlaşma sağlanamadığı için TBMM Genel Kurulu gündemine, terörden doğan zararlara ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi getirdi. Grup önerisi lehinde söz alan CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, AK Parti'nin terörle mücadele ve mücadele nedeniyle bölge halkının gördüğü zararın giderilmesi konusunda başarısız olduğunu savundu. Köse, AK Parti'nin terör ve terörle mücadele zararlarının karşılanmasında isteksiz, halkın yaşadığı acılara duyarsız olduğunu ileri sürdü. Öneri aleyhinde söz alan BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık,''Susurluk'' davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın medyada gündeme gelen açıklamalarına işaret etti. Çarkın'ın, ''O dönemde faili meçhul cinayetleri biz işledik'' dediğini ancak hiç kimsenin sesinin çıkmadığını belirten Sakık, ''Bu kişiyle ilgili hükümeti, savcıları, herkesi göreve davet ediyorum. Derhal bu kişi, koruma altına alınmalıdır. Geçmişimizle yüzleşeceksek bu kişilerin bir an önce hükümet tarafından koruma altına alınması gerekir'' dedi. MHP Adana Milletvekili Yılmaz Tankut da grup önerisi aleyhindeki konuşmasında, AK Parti hükümetinin işbaşına gelmesinden sonra terör ve bölücü faaliyetlerin sistematik şekilde arttığını ve bugün çok vahim boyutlara ulaştığını öne sürdü. Tankut, 2002'de sıfır noktasına getirilen terör ve bölücü faaliyetlerin, son yıllarda milli birliği, kimliği ciddi boyutta tehdit eder hale geldiğini iddia ederek, ''Özellikle son sekiz yıldır bölücü terörle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilemediği, bölücü hainlere taviz verildiği için bugün maalesef terör bitmemiştir. Başta bölge insanımız olmak üzere, o bölgede görev yapan kamu görevlilerin zararları derhal giderilmelidir'' diye konuştu. -''BU PARAYLA ÇOK DAHA FAZLA ŞEY YAPABİLİRDİK''- Grup önerisi aleyhinde söz alan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da ülkedeki farklı unsurların hepsinin, aynı zamanda asli unsurlar da olduğunu dile getirerek, hiçbir vatandaşın, kendini dışlanmış görmesini istemediklerini söyledi. Aydın, ''Kürt ve Alevi meselesini, siyaset üstü bir zeminde ele aldıklarını'' dile getirerek, ''Bizler tarihimizi hep birlikte kurduk, Cumhuriyeti buradaki bütün unsurlar hep birlikte inşa etti, geleceğimizi de yine aynı şekilde inşa edeceğiz'' diye konuştu. Terörün yeni bir konu olmadığını, Türkiye'nin ciddi anlamda kaynaklarını heba ettiğini, doğrudan yapılan harcamaların en düşük rakamla 300 milyar dolar şeklinde ifade edildiğini kaydeden Aydın, ''Bu parayla çok daha fazla şey yapabilirdik, belki işsizlik olmayacaktı, GAP projesinin 10 katını belki kısa sürede yapabilirdik, 100 bin okul, 15 bin hastane yapabilirdik. Bu kesilen para, herkesin cebinden çıkıyor. Maddi kayıptan söz ediyoruz ama asıl olan anaların yüreğini dağlayan bu yara, onu parayla telafi etmek mümkün değil'' görüşünü dile getirdi. Konuşmaların ardından yapılan oylamayla CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi. Genel Kurulda, daha sonra Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine geçildi.