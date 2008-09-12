Sakatlıklar dert oldu

F.Bahçe ile Hacettepesor 40 yıl sonra

Kanarya sıkıntılı gidiyor

Aslan galibiyete odaklandı Aslan galibiyete odaklandı

G.Saray ile Antalyapor'un 27. randevusu

Fenerbahçe Hacettepespor deplasmanına Edu, Lugona, Semih ve Emre’den yoksun bir kadroyla giderken, Galatasaray da ise Antalyaspor karşılaşmasında Barış Özbek, Serkan Çalık, Uğur Uçar, Tobias Linderoth, Hakan Kadir Balta, Sabri Sarıoğlu ve Emre Güngör'ün forma giyemeyecfek.Fenerbahçe'de milli maç arasından dönüş sıkıntılı oldu. Milli takımdan sakat dönen Semih ve moralsiz Emre ile sakatlığı geçmeyen Edu, Porto maçı öncesi riske edilmeyecek. Ülkesinden dönemeyen Lugano da Hacettepe'ye karşı forma giyemeyecek.Antalyaspor maçı öncesi özellikle sakat oyuncuların çokluğu teknik heyeti kadro oluşturma açısından sıkıntıya sokuyor. Galatasaray'da Barış Özbek, Serkan Çalık, Uğur Uçar, Tobias Linderoth, Hakan Kadir Balta, Sabri Sarıoğlu ve Emre Güngör'ün tedavileri sürüyor. Ayrıca, soğuk algınlığı geçiren Servet Çetin'in de tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyiye gittiği bildirildi.