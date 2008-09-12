Sakatlıklar dert oldu

Turkcell Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın başı sakatlıklar dertte.
Fenerbahçe Hacettepespor deplasmanına Edu, Lugona, Semih ve Emre’den yoksun bir kadroyla giderken, Galatasaray da ise Antalyaspor karşılaşmasında Barış Özbek, Serkan Çalık, Uğur Uçar, Tobias Linderoth, Hakan Kadir Balta, Sabri Sarıoğlu ve Emre Güngör'ün forma giyemeyecfek. Kanarya'ya milli darbe
Fenerbahçe'de milli maç arasından dönüş sıkıntılı oldu. Milli takımdan sakat dönen Semih ve moralsiz Emre ile sakatlığı geçmeyen Edu, Porto maçı öncesi riske edilmeyecek. Ülkesinden dönemeyen Lugano da Hacettepe'ye karşı forma giyemeyecek. F.Bahçe ile Hacettepesor 40 yıl sonra Kanarya sıkıntılı gidiyorAslan'da 7 sakat
Antalyaspor maçı öncesi özellikle sakat oyuncuların çokluğu teknik heyeti kadro oluşturma açısından sıkıntıya sokuyor. Galatasaray'da Barış Özbek, Serkan Çalık, Uğur Uçar, Tobias Linderoth, Hakan Kadir Balta, Sabri Sarıoğlu ve Emre Güngör'ün tedavileri sürüyor. Ayrıca, soğuk algınlığı geçiren Servet Çetin'in de tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyiye gittiği bildirildi. Aslan galibiyete odaklandı G.Saray ile Antalyapor'un 27. randevusu