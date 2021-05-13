Sakatlığını atlatan LeBron James, parkelere dönüyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James'in, cumartesi günü oynanacak Indiana Pacers maçıyla parkelere dönmesi bekleniyor.

Yıldız oyuncunun yapılan tüm antrenmanlara katıldığını belirten LA Lakers koçu Frank Vogel, "Bireysel çalışma da yaptı, full antrenman da yaptı, antrenman maçlarına da katıldı; hepsini yaptı" ifadelerini kullandı.

Sağ ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle altı hafta forma giyemeyen LeBron James, sakatlık sonrasında kariyerinin geri kalan kısmında asla yüzde 100 performans gösteremeyeceğini belirtmişti.

Sakatlık sonrası takımına geri dönen James, tekrar sakatlanınca riske edilmedi ve tedavisine devam edildi. "Kral" lakaplı basketbolcunun, cumartesi günü oynanacak Indiana maçıyla beraber parkedeki yerini alması bekleniyor.