Sakatlar düzeliyor



Galatasaray Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kurdoğlu, Kocaelispor maçında aldığı darbe sonucunda ayağında 7 santimetrelik bir kesiği olan ve bu bölgeye 10 dikiş atılan Nonda'yı, hafta sonunda yapılacak Konyaspor maçına yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.



Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulunan Kurdoğlu, Nonda'ya sakatlığın hemen ardından yapılan müdahalenin çok başarılı olduğunu belirterek, ''Nonda'nın bugün ödemi az, kanama da çok az gözüküyor. Şu anda yara problemiyle uğraşacağız. Hafta sonuna Nonda'yı yetiştirmeye çalışacağız. Ayrıca, Arda, Mehmet Topal ve Sabri de saha içi idmanlarına başladı'' diyerek sarı-kırmızılı taraftarlara müjde verdi.



Sakatlığı düzelen Sabri ile dizinin iç yan bağlarında ve ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşayan, ilk başlarda merdiven çıkarken bile ağrıları bulunan Arda'nın bugün saha çalışmalarına başladığını vurgulayan Mehmet Kurdoğlu, Mehmet Topal'ın da iyileştiğini ve diğer futbolcular gibi kondisyonunun yükselmesi için antrenör Cevat Güler'e teslim edildiğini söyledi.



Barış, Serkan ve Uğur'un önemli sakatlıklar geçirdiğini ve bunlar için gerekli tüm tedavilerin uygulandığını dile getiren Mehmet Kurdoğlu, Linderoth'un sakatlığının bekleme döneminde son 10 güne girildiğini, Emre Güngör'ün de bu hafta için saha çalışmalarına başlayacağını vurguladı.





-''MİLLİ FUTBOLCULARDA SAKATLIK ORANI FAZLA''-





Mehmet Kurdoğlu, ''3 Büyükler''de yaşanan sakatlık sorununun ortak gibi gözüktüğünü dile getirerek, ''Genellikle milli takım oyuncularında sakatlıklar ön planda görülüyor'' dedi.



Kurdoğlu, şöyle konuştu:



''Çok başarılı geçen Avrupa Şampiyonası, tırnaklarla kazınarak elde edilen yarı finalistlik, onun getirdiği yorgunluk, yeteri kadar dinlenememe ve daha sonra fazla dinlenemeden üst tempoda maçlara hazır hale gelmenin yarattığı sıkıntı, sakatlıklarda etkili oluyor. Bizde ve diğer takımlardaki milli oyuncular bu nedenle sakatlıklar yaşayabiliyorlar.''





-''DARBELİ SAKATLIK ORANI ÇOK FAZLA''-





Galatasaray'da yaşanan sakatlıkların darbe sonucu gerçekleşme oranının çok fazla olduğunu belirten Kurdoğlu, ''Futbol maçlarında iyi oynayan futbolcularımızı tutabilmek için tekmeler atılıyor'' ifadesini kullandı.



Mehmet Kurdoğlu, yaşanan 11 sakatlığın yüzde 70'inin darbeye bağlı olduğunu dile getirerek, bu konuda yapılan eleştirileri haksız bulduğunu da vurgulayıp, şöyle konuştu:



''Eleştiriler gelecektir. Ayrıca en iyiler Türkiye'de kıskanılır. Türkiye'nin en iyisi, Avrupa'nın en iyilerinden biri olan bizim sağlık kurulumuzu, başarılı olarak kabul etmemiz lazım. Bunu medyaya kabul ettirmekte bazen zorluk çekiyoruz. 15 kişilik bir topluluğun canla başla çalıştığı sistemi, televizyondaki bazı programlarda bir iki kolayına sarf edilen sözlerle tenkit etmek doğru değil. Bunları kabul etmek mümkün değil.''



Darbeye bağlı sakatlıklarda doktorun dışında her şeyin konuşulabileceğini anlatan Kurdoğlu, şöyle devam etti:



''Nitekim doktor sahaya girip kimseye çelme de takmıyor, tekme de atmıyor. Darbesiz sakatlıklarla ilgili tenkitleri konuşabiliriz. Ama yüzde 70'inden fazlası darbeye bağlı. Sahada bunlara niye müsaade ediliyor? Acaba oynanan sahaların kalitesi aynı düzeyde değil mi, zeminlerinde farklılıklar var mı? Bunları tartışmamız lazım. Galatasaray büyük bir takım, çok büyük ücretler verilerek transfer edilen oyuncular var. Onları seyir zevkimizi devam ederek sahada görmek istiyorsak, karşı takım oyuncularının da bunları tutmak için tekmelerden vazgeçmesi lazım. Bu darbelere engel olacak sistemi getirmek lazım. Hakemlerin bu kadar müsamaha göstermemesi lazım. Yoksa futbolun seyir zevki de ortadan kalkacaktır.''



Galatasaray'da yapılan maç ve antrenman sayılarına ve saatlerine bakıldığında, toplamda binde 2'lik sakatlık oranının gerçekleştiğinin görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Kurdoğlu, ''Bu, Avrupa'daki elit takımlarda binde 5'tir. Ama yüzde 1'e kadar da normal kabul edilir. Bu rakam futbolda sıfır olmayacağı için geriye dönük suçlu aramaya gerek yoktur. Bu oran, olması gereken rakamlardadır. 11 sakatlığın 11'i de darbesiz olsaydı, bu ya sporcunun profesyonel yaşamadığından, ya yapılan antrenmanların bazı yanlışlıklarından ya da antrenman sahalarının bozukluğundan geçecekti. Binde 2'lik oran, bunlara bakma gerekliliğini ortadan kaldırıyor'' ifadesini kullandı.







