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Sakatlanan rakibini kucağında saha dışına kadar taşıdı

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA'da oynanan amatör maçta sakatlanan rakibini kucağına alarak saha dışına taşıyan futbolcu taraftarlardan alkış aldı

04 Aralık 2017 15:34

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA\'da oynanan amatör maçta sakatlanan rakibini kucağına alarak saha dışına taşıyan futbolcu taraftarlardan alkış aldı.
Isparta 1\'inci Amatör\'de mücadele eden Yalvaçspor dün sahasında Güneykentspor\'u ağırladı. Şampiyonluk iddiası bulunan 2 takımın mücadelesi yüksek tempoda geçti. Ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 43\'üncü dakikasında Yalvaçspor\'dan 8 numaralı Cem Yazıcı, rakibini durdurmak isterken yaptığı sert faul sonrası yerde kaldı. Ayağından sakatlanan Cem Yazıcı\'ya sahada hazır bulunan sağlık personeli tarafından müdahale edildi. Orta hakem Muhittin Uysal futbolcunun tedavisi için kenara alınmasını istedi. Bunun üzerine rakip takımdan 9 numaralı Gökhan Şimşek, Cem Yazıcı\'yı kucağına alarak birkaç metre ilerideki saha çizgisinin dışına kadar taşıdı. Saha dışında yeniden müdahale edilen Cem Yazıcı\'nın oyuna devam edememesi üzerine yerine Hasan Mert Boylu oyuna dahil oldu.
Rakibini kucağında saha dışına kadar taşıyan Gökhan Şimşek\'in bu davranışı karşılaşmayı izleyen taraftarlar tarafından alkışlandı.
Maç misafir takım Güneykentspor\'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla ligde Yalvaçspor 14 puanla üçüncü, Güneykentspor ise 13 puanla dördüncü sırada yer aldı.
Karşılaşma sonrası ev sahibi takım misafirlerine önceden kararlaştırdıkları üzere yemek ikramında bulundu.

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