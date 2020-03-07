Sakatlanan Max Kruse'nin sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Süper Lig'de oynadıkları Denizlispor karşılaşmasının 25. dakikada yapılan faul sonrası maça devam edemedi. Fenerbahçe yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle, futbolcunun hastaneye götürüldüğünü açıklarken, yıldız oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Fenerbahçeli Max Kruse, Denizlispor maçının ilk yarısında yaşadığı pozisyon sonrası sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Max Kruse tedavi için hastaneye götürülürken, Kruse'nin yerine Miha Zajc görev aldı.

Bileğinde problem var

Denizlispor maçından sonra Fenerbahçe yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle, Max Kruse'nin hastaneye götürülme sebebini yayıncı kuruluşa anlattı. Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle, maç sonu açıklamasında "Max Kruse'nin bileğine aldığı darbeden dolayı bağlarında problem var" dedi.

"1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor"

Fenerbahçe kulübü maçın ardından "Max Kruse'nin darbeye bağlı olarak ayak bileğinde burkulma ve bunun sonucunda sağ ayak bileği iç ve dış yan bağlarında yırtık, eklem içinde kanama, sıvı artışı ve kemik ödemi tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı. Max Kruse'nin 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.