Sakat Podolski halı saha maçı yaptı!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lukas Podolski, tartışma yaratacak bir harekete imza attı. Adalesinde ve bileğindeki sakatlık nedeniyle sarı-­kırmızılı ekibin devre arası çalışmalarına katılmayan ve Türkiye Kupası maçlarında forma giymeyip tedavi için ülkesine giden başarılı oyuncu, Almanya'da bir halı saha maçına katıldı.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Gummersbach kentinde düzenlenen ve geliri kendisine ait vakfa aktarılacak olan Sparhandy Cup isimli futbol turnuvasına katılan 30 yaşındaki futbolcu, eline eldivenleri geçirerek sahaya çıktı ve maçta kaleci olarak görev yaptı. Ayağına halı saha ayakkabılarını, üzerine de formayı geçirerek görev alan futbolcu, organizasyon kapsamında açıklamalarda da bulundu:

"Tedavi olmak için Almanya'ya geldim. Çünkü buradaki doktorlara güveniyorum. Şu an sakatlanmış olmam büyük talihsizlik çünkü çok iyi bir form tutturmuştum. 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağım, bir hafta fazla ya da eksik olabilir."

Yıldız futbolcunun bu sözleri söylediği gün maça çıkması ise şaşkınlıkla karşılandı. Tedavi için gittiği Almanya'da kaleci olarak da olsa sahaya çıkan ve maç yapan Podolski'nin, kendisini riske atması ve sakatlık süresini uzatma ihtimali olan bir harekete girişmesi akıllarda soru işareti oluşturdu.

Binlerce kişinin izlediği turnuvanın ardından, engelli çocukların yararına kullanılmak üzere Podolski'nin vakfına ciddi bir gelir aktarıldı.