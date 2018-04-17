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Spor

Sakat elle yarıştı şampiyon oldu

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) AĞRI'da düzenlenen Halter Gençler Türkiye Şampiyonası'nda 85 kiloda podyuma çıkan Denizlili sporcu Mehmet Avcıl, sakat olmasına rağmen şampiyonluğa ulaştı

17 Nisan 2018 15:17

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

AĞRI\'da düzenlenen Halter Gençler Türkiye Şampiyonası\'nda 85 kiloda podyuma çıkan Denizlili sporcu Mehmet Avcıl, sakat olmasına rağmen şampiyonluğa ulaştı. Sağ el tarak kemiğinde zedelenme meydana gelen Mehmet, buna rağmen toplam 295 kilogram kaldırmayı başardı. Denizli Akademi Spor Kulübü adına yarıyan Mehmet Avcıl, Temmuz ayında Türkmenistan\'da gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası\'nda milli formayı giymeye de hak kazandı.
Denizli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ahmet İbanoğlu, Mehmet\'le gurur duyduklarını söyledi. 

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