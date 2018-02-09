Sakarya'ya 'Gazi' unvanı verilmesini istiyorlar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da kurulan 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı ve Ak Parti eski Milletvekili Ali İnci, Sakarya\'ya \'Gazi\' unvanı verilmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.

FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında işgal edilen Sakarya Valiliği\'ndeki direnişe katılan vatandaşlar, 15 Temmuz Milli İrade Derneği\'ni kurdu. Valilikteki direnişte yer alan derneğin kurucu başkanı, Ak Parti eski Sakarya Milletvekili Ali İnci, derneğin yarın gerçekleştirilecek ilk genel kurulu öncesi basın toplantısı düzenledi. Ali İnci, 11 Mart\'ta Sakarya\'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a, Sakarya\'ya \'Gazi\' unvanı verilmesi yönündeki taleplerini ileteceklerini söyledi. İnci, Sakarya\'nın bu unvanı hak ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'de yalnız işgal edilen valilik, devlet kurumu neresi? Sakarya, Sakarya Valiliği. Peki, Kazan \'kahramanlık\' aldı da Sakarya da \'gazilik\' alsın. Hep birlikte mücadele edelim. Valilik işgal oldu, kapıları kırıldı. 2 saate yakın valilik işgal altında oldu. Bu milletin iradesi valiliği o işgalden kurtardı. Ve büyük bir mücadeleyle kurtarıldı. Baktığımız zaman 30 tane gazisi olan bir Sakarya var. Gazi olmuş, şehidimiz yok ama gazimiz var. İnşallah bununla alakalı büyük bir mücadele vereceğiz ve Sakarya\'ya Gazilik unvanının verilmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu millet silahsız, elleriyle, tanklara, silahlara, mermilere karşı büyük bir mücadele yaptı ve biz Sakarya\'ya Gazilik unvanının yakışacağını düşünüyoruz. \'Gazi Sakarya\' denilmesi lazım. Sakarya\'nın tarihte ismi önemli ama önüne de bir Gazi unvanını hak ettiğini düşünüyoruz.\"



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