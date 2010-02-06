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Spor

Sakaryaspor'un 'yürütmeyi durdurma' itirazına ret!

Tahkim Kurulu, Sakaryaspor'un, PFDK'nın verdiği 3 maç seyircisiz oynama cezasında yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

06 Şubat 2010 02:00

T24 - Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, TFF 2. Lig 1. Klasman Grubu ekiplerinden Sakaryaspor'un, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği 3 maç seyircisiz oynama cezasında yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

Kurul, Sakaryaspor'un başvurusu üzerine bugün (6 Şubat 2010) olağanüstü toplandı.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, ''Yapılan müzakere sonucunda, dosya kapsamında yer alan bilgi, belge ve mevcut delil durumuna göre yürütmeyi durdurma talebinin reddine, talep doğrultusunda 11.02.2010 Perşembe günü saat 17.00'de duruşma açılmasına, duruşmanın Sakaryaspor A.Ş. Kulübü'ne tebliğine karar verilmiştir'' denildi.

PFDK, Sakaryaspor Kulübü'ne, 31 Ocak'ta Pendikspor ile yaptığı maçta, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası vermişti.

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