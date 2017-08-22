Sakaryaspor'un yeni stadı ilk maça yetişmedi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Sakaryaspor, sezonun ilk mücadelesinde karşılaşacağı Karşıyaka mücadelesini 28 bin kişilik yeni stadyumun eksiklerinin olması nedeniyle Kocaeli\'nin Gebze İlçesi\'ndeki stadyumda oynayacak.

Sakaryaspor ligin ilk karşılaşmasında cumartesi günü Karşıyaka ile karşılaşacak. Yeni yapılan 28 bin kişilik stadyum eksikleri nedeniyle karşılaşmaya yetiştirilemedi. Sakaryaspor sezonun ilk karşılaşmasını bu nedenle Gebze Alaettin Kurt Stadyumu\'nda oynayacak. Federasyon tarafından yapılan son incelemelerde stat genelinde eksikliklerin olduğu ve zemin ile alakalı iyileştirmenin yapılması için zaman verildi. Sakaryaspor Kulübü tarafından yapılan yalzılı açıklama şöyle:

\"İnşaatı tamamlanmak üzere olan Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu\'ndaki çimlerin güçlenemeyip, köklenmemiş olması ve zemin bu durumdayken Karşıyaka maçının oynanması halinde, zeminin bir sezonluk çim kaybı yaşaması riskinden ötürü, büyük bir üzüntü ile sezonun ilk maçını Gebze Alaettin Kurt Stadyumu\'nda oynayacağımızı belirtmek isteriz. Bu konu hakkında net bir cevap verememekle birlikte mevsimsel serinleme ve yağış miktarlarının yeterli olması, stadyum zemini ile köklenen çimlerin birbirine yeterince kaynaması halinde ve TOKİ\'nin sorumluluğundaki tüm diğer noksanların eksiksiz tamamlanması durumunda Sakaryaspor\'umuz 16 Eylül günü Hacettepe ile yeni Sakarya Atatürk Stadyumu\'nda oynamak için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir. Ancak Hacettepe maçı ile ilgili net bir açıklama maç tarihi yaklaştığında yapılacaktır. Kulübümüzün elinde olmayan sebeplerden kaynaklanan bu gecikme ve taraftarımıza zorluk yaşatan bu mecburi değişiklikler hakkında değerlendirmeyi büyük Sakaryaspor camiasının takdirine bırakıyoruz\" denildi.

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