Sakaryaspor-Silivrispor: 2-2

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Mustafa Aydın(xx), Mehmet Vargün (xx), Mehmet Özkan (xx)

SAKARYASPOR: Ercüment (xx)(Dk.81 Ferhat) - Zafer (xx), Ramazan Sal (xxx), Serdar Ümit (xx), Ramazan Çevik(x)(Dk.52 Erçağ xx), Beykan (xx), Ferhat (xx), Murat (xx), Karahan Yasir (xxx), Mahir (x)(Dk.70 Batuhan Karadeniz xxx), Tufan (xxx)

SİLİVİRİSPOR: Batuhan (xx) - Yusuf Onur (xx), Güray (xx), Süleyman (xxx), Ali Temur(xx), Yunus (xx), Sercan (xxx), Kazım (xx), Doğan (x)(Dk.46 İsmail xxx), Barış (xx)(Dk.77 Hüseyin Cankut), İbrahim (xxx)(Dk.90+3 Oğulcan)

GOLLER: Dk.30 Ramazan Sal, Dk.78 Batuhan Karadeniz (Sakaryaspor), Dk.68 İsmail, Dk.81 Sercan (Silivrispor)

SARI KART: Beykan, Batuhan Karadeniz (Sakaryaspor), Güray, Sercan, Süleyman, Yunus (Silivrispor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Sakaryaspor sahasında Silivrispor ile 2-2 berabere kaldı.

30\'uncu dakikada Beykan\'ın ortasında yükselen Ramazan Sal kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

68\'inci dakikada İsmail\'in ceza sahası topu ağlara gönderdi: 1-1.

78\'inci dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Batuhan Karadeniz güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

81\'inci dakikada ceza alanı içinde yaşanan karambolde kaleci Ercüment yerde kalırken Sercan\'ın vuruşu ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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