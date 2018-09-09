Sakaryaspor - Sarıyer: 1-2

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI (Sakarya) (DHA)
STAT: Yeni Sakarya Atatürk
HAKEMLER: Özer Özden (xx), Boran Turhan (xx), Hüseyin Can (xx)
SAKARYASPOR: Oğuz (xx) - Recep (xx) (Dk. 60 Günay xx), Ferit (xx), Burak (xx), Berkay (xx), Serkan (xx), Umut (xx) (Dk. 67 Berk İsmail xx), Savaş (xx), Dilaver (x), İlyas (xx), Zahit Fındık (x) (Dk. 57 Murat x)
SARIYER: Ali (xxx) - Özgür (xxx), Abdullah (xx), Serkan (xxx), Feyyaz (xx), Nuri Fatih (xx) (Dk. 84 Doğukan), Alim Harlak (xxx) (Dk. 77 Ali), Hüseyin (xxx), Adem (xxx), Yaser (xxx) (Dk. 89 Kerem), Bertul (xxx)
GOLLER: Dk. 74 Berk İsmail (Sakaryaspor) - Dk. 39 Alim, Dk. 53 Özgür (Sarıyer)
SARI KARTLAR: Burak, Fındık, Umut Sözen, Serkan Odabaşoğlu, Dilaver (Sakaryaspor) - Bertul, Özgür, Doğukan, Feyyaz (Sarıyer)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Sakaryaspor evinde ağırladığı Sarıyer\'e 2-1 mağlup oldu.
39\'uncu dakikada Sarıyer atağında ceza sahasına giren Bertul, topu sol kanatta bomboş olan Alim\'e verdi. Alim topu ağlara gönderdi: 0-1.
53\'üncü dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası Sakaryaspor\'un ceza sahasında oluşan karambolde Özgür Çelik, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
74\'üncü dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Sakaryasporlu Berk İsmail\'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.
Karşılaşma Sarıyer\'in 2-1\'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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