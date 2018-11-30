T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA) - SAKARYA'nın yüksek kesimlerinde, kar yağışı etkili olurken, bölgede kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı

30 Kasım 2018 14:56

Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA) - SAKARYA\'nın yüksek kesimlerinde, kar yağışı etkili olurken, bölgede kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı.
Hava sıcaklığının düşmesiyle Hendek ve Akyazı ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Hendek\'in Dikmen, Aksu, Kurtuluş ve Yeni Yayla mahalleleri ile Akyazı\'nın Ballıkaya Mahallesi\'nde yaşayanlar, güne beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışının sürdüğü bölgelerde kar kalınlığı, 5 santimetreye kadar ulaştı. Sakarya\'nın en yüksek noktalarından olan, bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası\'nda da kar yağışı etkili oldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERSAKARYA DHASAKARYAHavaHendekAkyazıHendek Aksu KurtuluşYaylaMahallesiKarSakaryaDikmen YaylasıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24