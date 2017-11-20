Sakarya'dan Çankırı'ya uyuşturucu sevkiyatına 4 gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)- SAKARYA\'dan kiraladıkları otomobille uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları öne sürülen 4 kişi, jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Otomobil içersinde 5 bin sentetik uyuşturucu hap ile 3 kilo 200 gram \'skunk\' adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya\'dan Çankırı\'ya uyuşturucu sevkiatı yapılacağı ihbarını alan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Çankırı Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Yapılan ortak operasyonda Sakarya\'dan kiralanan araç takip altına alındı. Çankırı girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 5 bin adet sentetik uyuşturucu hap ile 3 kilo 200 gramlık \'skunk\' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobildeki 1\'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

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