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SAKARYA'DAKİ SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON İSTANBUL (A.A)

22 Eylül 2010 17:42

-SAKARYA'DAKİ SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - Sakarya Emniyet Müdürlüğünce bir suç örgütüne yönelik 6 ilde yürütülen operasyon kapsamında 23'ü tutuklu 39 şüpheliye yönelik ilişkin soruşturmada, tutuklu şüphelilerden eski CHP Sakarya İl Başkanı Vahit Serbes'in oğlu Serhat Serbes'in, dosyasının ayrılacağı öğrenildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Siirt ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında sorgulanan ve 23'ü tutuklanan 39 şüpheliden, ''suç örgütü üyesi olmak'' suçundan tutuklanan şüphelilerden eski CHP Sakarya İl Başkanı Vahit Serbes'in oğlu Serhat Serbes'e, CHP Sakarya il örgütünden 150 bin TL aktarıldığı belirlendi. Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulundan (BDDK) bazı uzmanlarca, suç örgütünün gelir kaynaklarının tespiti için bilirkişi incelemesi yaptırıldığı ve savcılığa ulaşan bilirkişi raporunda, şüpheli Serbes'e CHP Sakarya İl Başkanlığından 150 bin TL aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi. Teknik takiple de ortaya çıkarılan para aktarımına ilişkin iddialar nedeniyle Serbes ile ilgili dosyanın ayrılarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi. İstanbul, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Siirt ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda gözaltına alınarak, 21 Mayısta Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen 39 şüpheliden, aralarında Serhat Serbes'in de bulunduğu 23'ü İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanmıştı. Bu arada, soruşturmaya ilişkin iddianamenin yazım aşamasının devam ettiği ve yakın zamanda sonuçlanacağı da ifade edildi.

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