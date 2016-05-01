Sakarya'daki 1 Mayıs'ta Kuran okundu, mehteran gösterisi yapıldı

Sakarya'da 1 Mayıs kutlamalarında şehitler için Kur'an okundu, mehter takımı gösterisi yaptı. HAK-İŞ tarafından düzenlenen kutlama programı için HAK-İŞ'e bağlı sendikaların üyeleri 32 ilden 370 otobüsle Adapazarı ilçesine geldi. Yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı kutlamalara, güvelik önlemleri kapsamında 6 ilden takviye polis ekipleri de geldi.

Kutlama programının yapılacağı Adapazarı Kent Meydanı'na gelen işçiler, arama noktalarından geçerek alana girdi. Bazı işçilerin eşleri ve çocuklarıyla alana geldiği gözlendi.



HAK-İŞ'e bağlı sendikaların üyeleri gruplar halinde davul, zurna eşliğinde yerlerini alırken, ellerinde sendika ve Türk bayrakları taşıdı.

İşçilerin ellerinde "Beni sendikamdan ayırma", "Emeğe saygı insana saygı", "Anayasak değil Anayasa", "Teröre hayır", "5620 Sayılı Kanun kaldırılsın", "İşçi sendika omuz omuza" gibi pankartlar taşıdıkları görülürken, zaman zaman "İnadına HAK-İŞ, inadına sendika", "Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın HAK-İŞ", "Taşeronun hakkı kadroda saklı", "Teröre hayır, kardeşliğe evet" sloganları atıldı.

Programın resmi açılışı öncesi işçiler davul, zurna eşliğinde halay çekti. SakaryaBüyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ile Grup Yürüyüş, konser verdi. ÖZ GIDA-İŞ Sendikası'nın halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

DİYANET-SEN Sakarya Şube Başkanvekili Yusuf Ziya Hünerli'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, Recep Bişkin ile Sümeyra Uzun, 1 Mayıs bildirisini okudu.



Konuşmaların ardından HAK-İŞ Başkanı Arslan, federasyona bağlı sendikaların temsilcileri ve diğer protokol üyeleriyle güvercin uçurup, sahneden işçilere karanfil attı. Arslan, programın sona ermesinin ardından basın çalışanlarının olduğu platforma giderek, karanfil dağıttı.

Kutlama alanında işçilere simit, peynir ve su ikram edildi.