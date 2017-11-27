Sakarya'da yol verme kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, yol verme tartışması sonrasında araçlarından inen iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, D-100 Karayolu\'nun Serdivan Beşköprü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, B.K.(24) yönetimindeki 54 BK 135 plakalı otomobil ile ilerlerken, plakası öğrenilemeyen otomobildekilerle arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışması yaşandı. Birbirlerine korna çalan iki sürücü otomobilleri yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna park etti. Araçlarından inenler arasında başlayan tartışma kavgaya döndü. Üzerindeki tabancayı çıkaran A.G. (38) ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunlar B.K. ve arkadaşı Kazım Yıldız\'a (23)isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan iki genç çevredekiler tarafından otomobille Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazım Yıldız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

A.G. olaydan sonra kaçtı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemede bulunarak, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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