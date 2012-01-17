-Sakarya'da ulaşıma kar engeli SAKARYA (A.A) - 17.01.2012 - Sakarya'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı. Sakarya Valiliğinden alınan bilgiye göre, öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle Erenler ilçesinde 1, Ferizli ilçesinde 2, Hendek ilçesinde 3, Geyve ilçesinde 6, Kaynarca ilçesinde 6, Karapürçek ilçesinde 2, Karasu ilçesinde 8, Kocaali ilçesinde 18 ve Sapanca ilçesinde 2 olmak üzere, 48 köye ulaşım sağlanamıyor. Sakarya İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için seferber olduğu belirtildi.