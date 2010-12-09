-SAKARYA'DA TRAFİK KAZASI: 5 ÖLÜ SAKARYA (A.A) - 08.12.2010 - Sakarya'nın Erenler ilçesinde, kavşakta manevra yapan TIR'a çarpan otomobilde bulunan beş kişi öldü. Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Çaykışla mevkisinde Sakarya'dan Düzce istikametine giden İshak Erdoğan(66) yönetimindeki 41 DE 835 plakalı otomobil, kavşakta manevra yapmaya çalışan Nazmi Kurt (35) yönetimindeki 51 AS 425 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Erdoğan ile kimliği belirsiz üç kişi sıkıştıkları otomobilde öldü. Kazada ağır yaralanan ve kimliği belirlenemeyen bir yaralı da hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan cesetler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.