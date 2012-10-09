Sakarya'da saldırıya uğrayan gazeteci Recep Bolat yaşamını yitirdi

Sakarya'da denetim sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü Recep Bolat, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'da yayımlanan Anadolu Gazetesi'ne, 26 Eylül'de denetim amacıyla giden Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü Bolat ile kurum çalışanları Devrim Ersin Özengin, Ökkeş Buğra Atılgan ve Yenisakarya Gazetesi'nden temsilci olarak alınan Mustafa Süke, gazetenin imtiyaz sahibi Adnan Uyumaz'ın silahlı saldırısına uğramış, Devrim Ersin Özengin, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Haberi duyan gazeteci arkadaşları ve yakınlarıyla birlikte çalıştığı kurum çalışanları hastaneye akın etti.

Hastaneye gelen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay yetkilerden bilgi aldıktan sonra basın açıklaması yaptı.

Atalay, hayatını kaybeden Recep Bolat’ın ölümüyle ilgili şunları söyledi: “Bugün ne yazık ki 19.20 sıralarında arkadaşımızı kaybettik. Bir dünya güzeli insanlık abidesi arkadaşımızı kaybettik. Basın şehidirini basının önemli bir parçasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Annesi, babası ve eşi bu yaşam mücadelesi sırasında hep yanında olmuştu. Biz de Basın İlan Kurumu ailesi olarak sürekli yanında olduk. Gerek Sakarya, gerekse buradaki doktorlar ellerinden gelen her şeyi yaptı. Ancak yaşatamadık. Bu saldırıyı düzenleyen caniyi de telin ediyorum. İnşallah bu son olur. Görevini yapan insanlar, böyle menfur saldırılara kurban gitmez.

Bolat'ın cenazesinin yarın ailesi tarafından alınarak defnedileceği belirtildi.