-SAKARYA'DA OTOMOBİL TIRLA ÇARPIŞTI SAKARYA (A.A) - 14.07.2011 - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, otomobilin tırla çarpışması sonucu baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı'ndan İstanbul yönüne giden İsmail Ahmet Polat'ın kullandığı (20) 34 HR 0312 plakalı otomobil, TEM otoyolunun Arifiye gişeleri yakınlarında aynı yöne giden Fevzi Tunalı yönetimindeki 34 UN 8028 plakalı tırın 34 HD 7091 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta bulunan Mehmet (35) ile oğlu Şükrü Benzer (11) olay yerinde öldü. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Polat ile aynı araçta bulunan Emine ve oğlu Taha Benzer (4) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı. Sıkıştıkları araçtan çıkarılan baba ve oğlunun cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazazedelerin Kilis'ten İstanbul'daki evlerine gittikleri öğrenildi. Diğer yandan, kazazedelerin yakınlarına ulaşmak isteyen olay yerinde görevli bir trafik polisi, otomobilin bagajındaki çantadan aldığı cep telefonunda bulunan bir numarayı arayarak, ''Sakarya Emniyetinden arıyorum. Kızınızın cep telefonundan sizi arıyorum. Emine sizin kızınız değil mi? Hafif yaralamalı bir kaza geçirdi. Bunlar Sakarya'da, haberiniz olsun. Akrabalarına haber ver, bu telefondan beni ara'' diye konuştu. Kazayla ilgili olarak tır sürücüsü gözaltına alındı.