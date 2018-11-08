Sakarya'da FETÖ soruşturmasında 2 tutuklama

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturmasında eski öğretmen ve polis, tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sakarya ve İzmir\'de operasyon düzenlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri iki ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretmen O.Z., Adapazarı\'nda; Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'nde görevliyken meslekten ihraç edilen ve emniyetin mahrem yapılanmasında olduğu tespit edilen İ.Ö. ise İzmir\'de gözaltına alındı. Sakarya Emniyeti\'nde sorguya alınan O.Z. ve İ.Ö. adliyeye sevk edildi. O.Z. ve İ.Ö. \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.