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Sakarya'da fabrikada zehirlenme; 140 kişi hastaneye kaldırıldı

İşçilerin öğle yemeğinde yedikleri sütlü tatlıdan zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor

28 Temmuz 2017 01:18

Adapazarı’nda bir yemek fabrikasının yemek verdiği 3 farklı fabrikada öğle yemeğinde yedikleri sütlü tatlıdan zehirlendikleri iddia edilen yaklaşık 140 işçi hastanelik oldu.

Özel bir yemek fabrikasının farklı faaliyet gösteren 3 fabrikaya verdiği öğle yemeğinde sütlü tatlıdan yiyen işçilerden bazıları ilerleyen saatlerde mide ağrısı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı.112 Acil Sağlık Ambulansları ve özel araçlarla hastanelere götürülen işçilerin gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 140’ın üzerine işçinin olduğu, çevredeki çeşitli hastanelere de çok sayıda işçinin gittiği belirtildi.

Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hasan Salih Sağlam, yaptığı açıklamada, birkaç iş yerinde zehirlenme vakası olduğunu belirterek, “Gelen vakalar hafi̇f ve önemli̇ bi̇r şey yok gibi gözüküyor. Hastalar hala hastanelere başvuru yapıyor. Ama gelen hastalarda şu ana kadar ciddi bir durum söz konusu değil. Yaklaşık 4 saatte 120 civarında vaka var. Bir şirketin yemek verdiği fabrikalardan geliyor vakalar. Bir yemek şirketinden kaynaklandığını düşünüyoruz. 4 ya da 5 şirketten gelen hastalar.” diye konuştu.

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