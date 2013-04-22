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Yaşam

Sakarya'da ayı bir kişiyi öldürdü

Sakarya'da bir kişi uğradığı ayı saldırısında hayatını kaybetti

22 Nisan 2013 12:50

Sakarya'nın Sapanca İlçesi’nde 70 yaşındaki Yavuz Koş, dün gece evine yaklaşık 500 metre uzaklıkta ormanlık alanda kanlar içinde ölü bulundu. Yapılan incelemede, Yavuz Koş’un ayı saldırısı sonucu öldüğü belirlendi.

Sapanca Kurtköy Mahallesi Dibektaş Caddesi’nde yalnız yaşayan Yavuz Koş, dün öğlen saatlerinde kestane toplamak için ormanlık alana gitti. Yavuz Koş havanın kararmasına rağmen evine dönmeyince, yakınları ormanlık alanda aramaya çıktı. Yavuz Koş saat 02.00 sıralarında, evinden yaklaşık 500 metre uzakta ormanlık alanda yerde kanlar içinde cansız bulundu. Yakınları jandarmayı ve 112’yi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemede, Yavuz Koş’un ayı saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yavuz Koş’un cenazesi savcılık otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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