T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sakarya'da acemi kasaplar acil servislere akın etti

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesimi yaparken kendisini yaralayanlar acil servislere akın etti

01 Eylül 2017 15:46

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da, Kurban Bayramı\'nın ilk günü kurban kesimi yaparken kendisini yaralayanlar acil servislere akın etti.
Kurban Bayramı\'nın ilk günü sabahı acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine akın etti. Sabahın erken saatlerinde kurban kesimi yaparken kendisini yaralayan vatandaşlar hastanelerin acillerine başvurdu. Kazayla kendisini kesen çok sayıda vatandaş Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'ne geldi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kesi yarası olan acemi kasaplar, il merkezi ve ilçelerde hastanelere giderek tedavi altına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERADAPAZARISakarya DHASAKARYA Kurban BayramıKurban BayramıSabahınKazaylaSakarya EğitimAraştırma Hastanesi Acil ServisiVücutlarınınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24