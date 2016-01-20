Sakarya ve Şanlıurfa'da bildiri imzalayan 3 akademisyen ifade verdi

'Barış İçin Akademisyenler' bildirisine imza attıkları için Sakarya'da bugün iki akademisyen savcılıkta ifade verdi. İfade sonrasında akademisyenler serbest bırakıldı. Şanlıurfa'da ise bir doktora öğrencisi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Sakarya Üniversitesi'nde araştırma görevlileri Ayfer Karabıyık ve Serkan Taşkent, Cumhuriyet Savcılığı’nda ifade verdi. Taşken ve Karabıyık, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da da gözaltı

Şanlıurfa'da gözaltına alınan doktora öğrencisi Bekir Halhallı'nın ise savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Ocak'ta bildiride imzası olan 3 akademisyen hakkında "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama", "Terör örgütlerinin, cebir şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden bildiri veya açıklamalarını yayınlamak", "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma başlatmıştı."