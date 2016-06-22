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Sakarya Üniversitesi kampüsündeki kart dolum merkezi soyuldu!

Kasadan 6 bin lira çalındı

22 Haziran 2016 17:26

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü'nde bulunan halk otobüsleri ile ulaşımı sağlayan kartların dolumunu sağlayan merkez soyuldu. Kart dolum merkezinin kepenklerini kaldıran hırsızlar, kasada bulunduğu iddia edilen 6 bin lirayı çaldılar.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Aziz Güvener’in haberine göre, dün gece, Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü içerisinde otobüslerin kalkış ve varış noktası olan merkez durakta bulunan kart dolum merkezine hırsız girdi. Sabah işyerine gelen dolum merkezi çalışanları kepenklerin kırıldığını, paraların çalındığını fark edince polise ihbarda bulundular.

 

6 bin lira çalındı iddiası

 

Olay yerine gelen polis, kart dolum merkezindeki görevlilerin kasada bulunan 6 bin liranın çalındığını iddia etmesi üzerine incelemede bulundu. Polis, çok sayıda güvenlik görevlisinin bulunduğu kampüste gece meydana gelen hırsızlıkla ilgili olarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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