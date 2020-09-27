Sakarya Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği'nden yeni İstanbul depremi açıklaması

Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Jeoloji Mühendisliği tarafından yapılan değerlendirmede geçen günlerde Marmara Denizi'nde gerçekleşen depremin bir sene önce aynı yerde meydana gelen depremin artçısı olabileceği ifade edildi.

Yapılan değerlendirmede depremin şiddetinin Kandilli Rasathanesi ve DepremAraştırma Enstitüsünce (KRDAE) 4.3 olarak belirlendiği, Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde bin yıldan fazladır 5.0 ve üstü birçok deprem meydana geldiği, dolayısıyla bunun yer bilimleri açısından olağan bir durum olduğu kaydedildi.

24 Eylül’de Marmara’da oluşan depremin SAU1 kodlu Sakarya Üniversitesi deprem kayıt istasyonundaki kaydının 5.8’lik Silivri depremi kaydı ile birlikte değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, her iki depremin odaklarının birbirine çok yakın konumlu olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, “Bu bilgiden ve yeni oluşan depremin büyüklüğünden hareketle depremin Marmara Denizi depreminin bir artçı depremi olabileceği değerlendirilmiştir. 24 Eylül 2020 Marmara Denizi depreminin Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünde deprem dalgalarından yapılan faylanma mekanizma çözümü depremin KAFZ üzerinde oluştuğunu doğrulamaktadır. Yapılan deprem dalga analizinden depremin büyüklüğü MW= 4.1 olarak bulunmuştur” denildi.