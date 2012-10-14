T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sakarya Nehri'nde yunus görüldü

Sakarya Nehri boyunca yaklaşık 150- 200 metre giden iki yunus, daha sonra tekrar Karadeniz'e döndü

14 Ekim 2012 14:53

Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü Karasu ilçesinde nehirde balıkların peşinden giden iki yunus vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
 
Sakarya Nehri'nin Karadeniz ile buluştuğu Yeni Mahalle mevkisinde hafta sonu balıkçılar, nehirde yunusların yüzdüğünü görünce şaşırdı.

Sakarya Nehri boyunca yaklaşık 150- 200 metre giden iki yunus, daha sonra tekrar Karadeniz'e döndü.

Olup bitenleri meraklı gözlerle izleyen balıkçılar ve vatandaşlar cep telefonları ile yunusları görüntülerken, yunusların Sakarya Nehri'ne denizde takip ettikleri balık sürüsünün peşinden girmiş oldukları sanılıyor.

ETİKETLER

sakarya nehriyunus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24