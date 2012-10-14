Sakarya Nehri'nde yunus görüldü

Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü Karasu ilçesinde nehirde balıkların peşinden giden iki yunus vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.



Sakarya Nehri'nin Karadeniz ile buluştuğu Yeni Mahalle mevkisinde hafta sonu balıkçılar, nehirde yunusların yüzdüğünü görünce şaşırdı.

Sakarya Nehri boyunca yaklaşık 150- 200 metre giden iki yunus, daha sonra tekrar Karadeniz'e döndü.

Olup bitenleri meraklı gözlerle izleyen balıkçılar ve vatandaşlar cep telefonları ile yunusları görüntülerken, yunusların Sakarya Nehri'ne denizde takip ettikleri balık sürüsünün peşinden girmiş oldukları sanılıyor.