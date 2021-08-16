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Sakarya Nehri'nde kaybolan 23 yaşındaki Hüseyin Kaya, dalgıçlarla aranıyor

16 Ağustos 2021 17:00

Bilecik'te dün dengesini kaybedip, Sakarya Nehri'ne düşen Hüseyin Kaya (23) için arama çalışmaları, İzmir'den gelen 4 kişilik dalgıç ekibi ile sürdürülüyor.

Osmaneli ilçesinde, dün Sakarya Nehri'ndeki taşlık alandan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Kaya, iddiaya göre, dengesini kaydederek suya düştü.

Kaya'nın düştüğünü görenler, polise haber verdi. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri, sevk edilirken, arama- kurtarma çalışması başlatıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden 4 kişilik dalgıç ekibi de çalışmalara destek vermek için bölgeye geldi. Dalgıçlar, Kaya'nın suya düştüğü bölgeye daldı. AFAD ekipleri de su yüzeyinde botla aramalarına devam ediyor.

 

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