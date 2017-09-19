Sakarya Nehri kenarında kalaşnikof bulundu

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Geyve İlçesi\'nde Sakarya Nehri kenarında çuval içerisinde 1 kalaşnikof otomatik tüfek ve bu silaha ait 5 dolu şarjör bulundu.

Sakarya Nehri\'nin Geyve Doğançay mevkisindeki bir hidroelektrik santralin bakım ve temizliğinin yapılması için baraj kapakları açılarak nehir üzerindeki göletin suyu boşaltıldı. Suyun çekilmeye başlamasıyla aralarında 40 kiloluk yayınların da bulunduğu balıklar küçük su birikintileri üzerinde kaldı. Çevrede yaşayanlar nehir yatağındaki balıkları toplamaya başladı. Bu sırada çuvalın içersinde 1 Kalaşnikof otomatik tüfek ve bu silaha ait 5 dolu şarjör bulundu. Bulunan silah ve mühimmatı olay yerine gelen Geyve İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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