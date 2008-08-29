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Çevre

Sakarya Nehri 'kan ağlıyor'

Kesilen hayvan kanları ve atıklarını deterjanlı sularla birlikte Sakarya Nehri’ne boşaltınca bir saatlik çevre felâketi yaşandı.

29 Ağustos 2008 03:00

Adapazarı’nda bir mezbaha arıtma tesisi olmasına rağmen kesilen hayvan kanları ve atıklarını deterjanlı sularla birlikte Sakarya Nehri’ne boşaltınca bir saatlik çevre felâketi yaşandı.

AKP Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım’ın kayınbiraderi Nihat Kobal’ın başkanı olduğu Adapazarı Kasaplar Odası’nın Sakarya Nehri kenarında bulunan mezbahasında kesilen hayvanların atıkları ve kanları, arıtma tesisi olmasına rağmen nehre bırakılıyor.

Adapazarı Küpçüler Mahallesi’nde bulunan entegre tesisleri mezbahasından önceki akşam mesai bitimi sonrasında kesilen hayvanların kanı ve atıkları deterjanlı sular ile birlikte Sakarya Nehri’ne akıtıldı. Yaklaşık bir saat süresince Sakarya Nehri’ne akıtılan hayvan kanları ve deterjanlı atık su ile nehir beyaz ve kırmızı renge büründü. Mezbahadan atıkların arıtmadan geçirilmeden Sakarya Nehri’ne boşaltıldığı görüldü. Balık tutmak için nehir kenarına gelenler, deterjandan köpüren kanlı suyla karşılaşınca şaşkına döndü.

Sakarya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mezbahayla ilgili daha önce de 5 kez zabıt tutmuş, Adapazarı Kasaplar Odası Başkanı Nihat Kobal arıtma tesislerinin arızalı olduğunu söylemişti.

Çevre ve Orman Müdürlüğü ekipleri daha önce 4-5 kere işlem yaptıkları mezbahaya herhangi bir ceza ve yaptırım uygulamadı. Sakarya Çevre ve Orman Müdürü Nurettin Taş, mezbahaya şu ana kadar ceza kesilmemesinin nedeninin, alınan numunelerin sonuçlarının henüz gelmemesi olduğunu söyledi. Öte yandan, AKP Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım'ın oğlu Abdullah Yıldırım, Sakarya Çevre ve Orman Müdürlüğü’nde sözleşmeli olarak çalışıyor.

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