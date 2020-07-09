Sakarya'daki patlamaların ardından, bazı CHP'li belediyelerden etkinliklerinde havai fişek kullanmama kararı

Sakarya'da havai fişek fabrikasında ve havai fişekleri taşıyan araçta meydana gelen patlamaların ardından CHP'li belediyeler, havai fişek kullanımını yasaklamaya başladı.

Sakarya Hendek'te, 3 Temmuz'da 7 kişinin yaşamını yitirdiği havai fişek fabrikası patlamasının ardından bugün de havai fişekler ile diğer patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda patlama meydana geldi. Olayın ardından 3 kişi hayatını kaybetti.

Patlamaların ardınan İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok CHP'li ilçe belediyesi etkinliklerinde havai fişek gösterilerine yer vermeme kararı aldı. Başkan Tunç Soyer, “Bizler kutlamalarımızı tüm görkemiyle sürdüreceğiz. Ancak 5 dakikalık bir gösterinin bize vereceği keyif yüzünden canlıların ölmesine, insanların zehir solumasına, havamızın, suyumuzun ve toprağımızın kirlenmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sakarya'da meydana gelen iki ayrı patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiği olaylara ilişkin olarak, artık İstanbul'da havai fişek kullanmayacaklarını söyledi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından "Az önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuştum 'Bundan sonra havai fişek görünce aklımıza Sakarya gelecek. Öyle bir acı ki bu hiç kimsenin görmek isteyeceğini de sanmıyorum. Bizim için de bitmiştir. Artık İstanbul'da kullanmayacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Sakarya’daki havai fişek fabrikasındaki son patlamanın ardından durumun gözden geçirildiğini dile getiren Soyer, “Üretiminden gösterisine kadar her yanıyla yaşama zarar veren bu eğlence biçiminden İzmir’de derhal uzaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bundan sonra etkinliklerinde havai fişek kullanmayacağını buradan ilan ediyorum. İzmirli hemşehrilerimin yaşama verdiği kıymeti çok iyi bildiğimden bu konuda benim destekleyeceklerinden şüphe duymuyorum” diye konuştu.

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Soyer her havai fişek gösterisinin daha çok havai fişeğin üretilmesi anlamına geldiğini belirterek “Denetimsiz, kuralsız bir biçimde üretim yapan fabrika ve atölyelerdeki iş cinayetleri hepimizi yasa boğuyor. Kullanım azalırsa zorunlu bir ihtiyaç olmayan havai fişek üretimi nedeniyle yaşanan can kayıpları da biter" ifadelerini kullandı.

İzmir’in ilçe belediye başkanlarına da seslenen Soyer, “İlçe belediye başkanlarımızı da buradan etkinliklerinde havai fişek kullanmamaya çağırıyorum. Çünkü çağdaş İzmir’e bu yakışır” dedi.

Soyer, 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde Seferihisar’daki resmi kutlamalarda havai fişek kullanmamayı tercih etmişti. Havai fişek gösterileri yangınlara ve kuşlar başta olmak üzere canlıların ölümüne neden oluyor. Patlamanın ardından atmosfere salınan kimyasallar, zehirli gazlar ve ağır metaller havayı, denizi ve toprağı kirletiyor. Çevre kuruluşları uzun zamandır havai fişek gösterilerinin yasaklanması için imza kampanyaları düzenliyordu.

Edirne Belediyesi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da belediyenin hiçbir etkinliğinde havai fişek kullanmayacaklarını açıkladı.

Twitter hesabından açıklamaya yapan Gürkan, "Edirne Belediyesi olarak hep doğaya saygılı ve korumacı olduk. Bu günden sonra artık hiç bir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız.Tüm belediyelerimize çağrı yapıyorum; hiç bir etkinlikte havai fişek kullanmayalım" dedi.

Beşiktaş Belediyesi

Beşiktaş Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın sözleri şöyle aktarıldı: Bugüne kadar kullanmadığımız gibi, bundan sonra da Beşiktaş'ta herhangi bir vesileyle havai fişek kullanmayacağız. Hep birlikte yeni teknolojilerle desteklenmiş, doğa dostu ve sürdürülebilir çözümlere odaklanmalıyız.

Bakırköy Belediyesi

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, kişisel Twitter hesabından "Her canlının yaşam hakkına saygılı olmayı ilke edindiğimiz Bakırköyümüzde, çevreye ve insana da zararı ortada olan havai fişeklerin kullanımını yasaklayan teklifi Bakırköy Belediye Meclisimizde oy birliği ile kabul eden tüm siyasi parti meclis üyelerine teşekkür ederim" dedi.

Datça Belediyesi

Datça Belediyesi de gösteri ve etkinliklerinde havai fişek kullanmayacaklarını duyurdu.

Belediyenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Datça Belediyesi olarak bugünden itibaren hiç bir gösteri ve etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Küçükçekmece Belediyesi

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, sosyal medyada yaptığı bir açıklamada, Küçükçekmece Belediyesi tarafından havai fişeklerin kullanılmayacağını duyurdu.

Çebi, “Sakarya'da imha edilmek için taşınan havai fişeklerin patlamasıyla hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Çevreye ve canlılara zarar veren havai fişeklerin, Belediyemiz tarafından hiçbir şekilde kullanılmayacağını belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Fındıklı Belediyesi

Fındıklı Belediyesi, Fındıklı halkı olarak her zaman insan ve doğaya saygılı olduklarını söyleyerek, havai fişek kullanmama kararı aldıklarını duyurdu.

Belediye’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fındıklı Belediyesi ve Fındıklı Halkı olarak her zaman insan ve doğa haklarına saygılı olduk, bu hakların savunucusu olduk. Bundan sonra hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmama kararı aldık. Kamuoyuna saygıyla duyrulur. @ecervatoglu” denildi.

Kadıköy Belediyesi

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bugüne kadar havai fişek kullanmadıklarını ve bir daha kullanılmaması için meclis toplantısında yasaklanmasını gündeme alacaklarını söyledi.

Odabaşı’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Duyarlı Kadıköylülerin bilgisine; bugüne kadar hiçbir etkinliğimizde havai fişek gösterisi yapmadık. Bundan sonrası için de, Kadıköy’de kullanılmaması adına Eylül ayındaki ilk meclis toplantımızda yasaklanmasını gündemimize alacağız" ifadelerini kullandı.

Kartal Belediyesi

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli komşularım, Çevremize ve tüm canlılarımıza verdiği zararları açıkça bildiğimiz havai fişeklerin Kartalımızda kullanımını yasaklayan teklifi bir sonraki Kartal Belediye Meclisi toplantımızda gündemimize taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediyesi

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesinin hiçbir etkinliğinde havai fişek kullanılmayacağını açıkladı.

Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem sosyal, medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Son yaşanan üzücü olaylardan sonra bütün canlıların yaşam hakkına saygı göstererek artık hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağımızı sizinle paylaşmak istiyorum."