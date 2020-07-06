Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi hakkında tutuklama talebi

Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmazken, patlamayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Hendek’te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak fabrika müdürü H.A.V., ustabaşılar E.Ö. ile A.A. ve iş güvenliği uzmanı A.B. savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
3 Temmuz günü, Sakarya Hendek'te bir havai fişek patlaması meydana gelmişti. 7 kişi hayatını kaybetmiş, 126 kişi yaralanmıştı.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada Sebahattin Tepeçınar, Havva Çelik, Halis Yılmaz, Muhammet Çanakçı, Muhammet Aygün ve Erhan Ateş yaşamını yitirirken, yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucu ölen 7. kişinin de Ramazan Kor olduğu belirlenmişti.
Valilik'ten yapılan açıklamada, "Ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır" ifadeleri kullanılmıştı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamaya ilişkin 4 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamayla ilgili idari soruşturma açıldığı belirtilmişti.