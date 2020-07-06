Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi hakkında tutuklama talebi

Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamada, sabotaj ve saldırı izine rastlanılmazken, patlamayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hendek’te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak fabrika müdürü H.A.V., ustabaşılar E.Ö. ile A.A. ve iş güvenliği uzmanı A.B. savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

3 Temmuz günü, Sakarya Hendek'te bir havai fişek patlaması meydana gelmişti. 7 kişi hayatını kaybetmiş, 126 kişi yaralanmıştı.