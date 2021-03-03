Sakarya'da yaklaşık 320 kişi CHP’den istifa etti

CHP Adapazarı İlçe Başkanı Fatma Kurtuluş, yaklaşık 320 kişinin partiden istifa ettiğini belirterek, “İktidar olmak istemeyen bir yönetimin parti içindeki kör döğüşüne ortak olmak, bununla zaman kaybetmek istemiyoruz“ dedi. İstifa edenlerin Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne geçeceği iddia edildi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan eski CHP Adapazarı İlçe Başkanı Fatma Kurtuluş, 19 yıldır üyesi olduğu partiden dün itibari ile istifa ettiğini açıkladı. Partileşme kararı alan Muharrem İnce ile görüşme içerisinde olduklarını belirten Kurtuluş, bu süreçte diğer arkadaşlarıyla birlikte ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.