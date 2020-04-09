Sakarya'da bazı semt pazarları Koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki birçok semt pazarı geçici olarak kapatıldı.

Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, bir açıklama yaparak, kapatılan semt pazarlarının listesini verdi:

15 Temmuz Camili (Perşembe), Tepekum ve Karaman (Cumartesi), Korucuk ve Güneşler (Pazar) semt pazar yerleri geçici olarak kapatılmıştır. Şeker (Pazartesi), Maltepe (Salı), Ozanlar (Perşembe), Yağcılar ve Hızırtepe (Cuma) semt pazar yerleri, belirlenen tedbir ve alınacak önlemlerle faaliyetlerine devam edecektir. (İHA)