Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden 100 haberciye bisiklet

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Gazeteciler Birliği\'nin \'Habere Pedal Çevir\' projesi kapsamında 100 gazeteciye bisiklet hediye edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Gazeteciler Birliği kent genelinde bisiklet kullanımının yaygınlaşması amacıyla \'Habere Pedal Çevir\' projesi kapsamında Adapazarı Kültür Merkezi\'nin önünde düzenlenen törenle 100 gazeteciye bisiklet hediye etti. Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe projenin Sakarya\'nın bisiklet kenti olması için öncü olacağını belirterek, \"Spora aracı olma anlayışıyla, bisikletin doktorlardan ve ilaçlardan çok daha faydalı olacağı inancıyla, bu sporu Sakarya\'da yaygınlaştırmak için bu proje yapıldı. Bu başarılı bir proje, inşallah devam eder. Habere koşmak, ulaşmakla ilgili sıkıntılar içinde olan kendi mensuplarımıza bu jestle bisiklet takdimi yapılacak. Bu proje inşallah diğer meslek gruplarına da örnek olur\" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu kentin bisiklet kullanımına uygun olduğunu ifade ederek, \"2020 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası Sakarya\'da yapılacak. Çok büyük emek ve uğraşlar neticesinde bu organizasyonun ilimize gelmesini sağlamış olduk. Şehrimiz her anlamda bisiklet kullanımına uygun bir şehir. Bu alışkanlığı insanlarımıza vermemiz lazım. Gazeteciler Birliği ile ortak olarak böyle bir işe girdik, bisikletleri verdik. Çabuk gidip aleyhimize çok güzel yazılar yazsınlar diye, inşallah hem bisiklet kullanacaklar\" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe, 100 birlik üyesine bisiklet dağıttı. Başkan Toçoğlu ve gazeteciler daha sonra kasklarını takıp bisikletlere dinerek Atatürk Bulvarı\'nda tur attı.



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