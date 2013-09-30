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Yaşam

Sakarya'da işçi kamyoneti ağaca çarptı; 7 ölü

Pamukova ilçesi Hayrettin köyü mevkisinde ayva hasadında çalışan işçileri taşıyan kamyonet, bahçedeki ceviz ağacına çarparak alev aldı

30 Eylül 2013 14:28

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde ayva hasadına giden işçileri taşıyan kamyonet ağaca çarptı. Kamyonetin alev alması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Pamukova ilçesi Hayrettin köyü mevkisinde ayva hasadında çalışan işçileri taşıyan kamyonet, bahçedeki ceviz ağacına çarparak alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alan aracı söndürdü.

Kazada 4 kişi olay yerinde, 3 kişi de kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından yaralanan 13 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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