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Spor

Şakar'a saldırı olayında 1 kişi serbest bırakıldı TRABZON (A.A)

28 Ocak 2012 16:25

-Şakar'a saldırı olayında 1 kişi serbest bırakıldı TRABZON (A.A) - 28.01.2012 - Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Nevzat Şakar'ın silahla yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 6 kişiden 1'i serbest bırakıldı. Nevzat Şakar'ın Kardemir Karabükspor maçının ardından döndüğü Trabzon'da, Cumhuriyet Mahallesi Nemlioğlu Cemal Sokak'taki evinin önünde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dün gözaltına alınan 6 kişiden 1'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olaya ilişkin 100'e yakın iş yerinin güvenlik kameraları ile MOBESA kamera kayıtlarını inceleyen emniyet güçlerinin, olayda kullanılan silahı toprağa gömüldüğü yerde bulduğu bildirildi. Olayı gerçekleştiren kişinin olay günü üzerinde olan bere ile diğer kıyafetlerinin de bulunduğu öğrenildi.

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