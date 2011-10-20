-Şakar: ''Gruptan çıkabiliriz'' TRABZON (A.A) - 20.10.2011 - Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Nevzat Şakar, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde en kötü ihtimalle gruptan 2. olarak çıkacaklarını düşündüklerini söyledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Şakar, CSKA Moskova karşısında deplasmanda 3-0 kaybettikleri maçı değerlendirerek, ''Bazen futbol takımları iyi oynadığı zaman kazanamayabiliyor. CSKA Moskova karşısında iyi oynadığımız bir müsabakayı açık farklı bir mağlubiyetle kapattık. Tabi ki bu bizi son derece üzdü. Ama daha 3 maçımız ve 4 puanımız var. Önde olan takımla aramızda 2 puan var. Kalan 3 maçta puan kayıplarını telafi edeceğiz'' dedi. Gruptaki şanslarının devam ettiğini kaydeden Şakar, ''İnter'in 6 puanı bizim 4 puanımız var. CSKA'yı evimizde yenersek 7 puan yapacağız. Ben en kötü ihtimalle 2. olarak gruptan çıkacağımızı düşünüyorum'' diye konuştu. -Fenerbahçe taraftarının verdiği destek- Şakar, CSKA Moskova maçında Fenerbahçe formaları giyen kişilerin ellerindeki CSKA Moskova kaşkollarıyla Rus temsilcisine destek vermesine ilişkin olarak ise ''Onu ben şöyle yorumluyorum; o arkadaşlar bir avuç azınlık. Ben onların Türk kanı taşıdıklarını da düşünmüyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni, bir ülkeyi temsil ediyoruz. Orada esas olan Trabzonspor değil. Biz Türkiye adına, ülkemiz adına başarı elde etmek için mücadele ediyoruz. Onları da Fenerbahçe kulübüne mal etmek istemiyoruz. Çünkü bunlar bir kaç azınlık. Amaç çok doğru bulmadığımı söylüyorum'' ifadelerini kullandı. Bursaspor ile hafta sonunda yapacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyleyen Şakar, şöyle devam etti: ''Ligde de iddialı durumdayız. Bursaspor'u yenerek bu iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Ligin başındayız. Takım olma adına takımımız iyi hamleler yapıyor. Futbolcular arasında birbirini tanıma ve uyum süreci iyi bir şekilde atlatılıyor. Takımımız güçlü, kadromuz geniş. Sakatlıklarımız var. 5, 6 oyuncumuz sakat, onlardan da mahrumuz. Ama takımımız hem ligi, hem de Şampiyonlar Ligi'ni kaldırabilecek bir durumda.'' -Vittek ve Henrique'nin durumları- Ligin ikinci haftasındaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında sakatlanan Slovak oyuncu Vittek'in ülkesinde ameliyat olduğunu bildiren Şakar, ''Gayet başarılı bir ameliyat geçirdi. 15 gün içerisinde rehabilitasyon süreci başlayacak'' dedi. Şakar, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Lille ile yapılan karşılaşmada sol dizinden sakatlanan ve menüsküs ameliyatı olan Henrique'nin de hızla düzeldiğini belirterek, ''Takımla birlikte çalışmalara başladı. Ben 20 gün içerisinde sahalara döneceğini düşünüyorum'' diye konuştu.