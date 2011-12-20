'Sakallı vekile servis yapmadık'



T24 - Bakan Çelik ile yazar Ahmet Hakan gazino kapısından sakallı diye dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı İlker Başbuğ’un talimatıyla geri çevrildi. Bakan Taner Yıldız’a ise aynı gerekçeyle servis yapılmadı.

2. Başkan Başbuğ’a soruldu



DTP’li olduğunu anlayınca





Türbanlı ablama da yasak



‘Sakallısın’ dediler vermediler





Tavşan kulağı ile olur





Eski Meclis Tören ve Muhafız Tabur Gazinosu Komutanı emekli Astsubay Hamza Dürgen, geçen hafta kapısına kilit vurulan Meclis kampusu içindeki askeri gazinoda, 28 Şubat süreci ile Ak Parti iktidarı döneminde yaşanan ilginç olayları Milliyet’e anlattı. Dürgen, 2003’te dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ile yazar Ahmet Hakan’ın, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı İlker Başbuğ’un talimatıyla kapıdan geri çevrildiklerini söyledi. Enerji Bakanı Taner Yıldız’a da milletvekili iken aynı nedenle servis yapılmadığını dile getiren Dürgen, 2007 seçimlerinden sonra DTP’li vekillerin rezervasyonlarının gerçekleştirilmediğini belirtti. Dürgen, türbanlı olan ablasının da, yeğeninin gazinodaki sünnet düğününü yandaki çocuk parkından izlediğini belirtti.Meclis İdari Teşkilatı Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte Meclis’teki askerlerin yanısıra milletvekilleri ile sivil personele de açık olan askeri gazinonun da kapısına kilit vuruldu. Geçen yıl emekli olan Dürgen, 14 yıl Meclis Tören ve Muhafız Tabur Komutanlığı’nda Gazino Komutanı olarak görev yaptı. Dürgen, gazino komutanlığı yaptığı dönemde yaşadığı bazı ilginç olayları şöyle anlattı:“Gazino, daha önce Meclis lojman gazinosuydu. Meclis, daha önce bunun işletmesini tabur komutanlığına vermiş. Tabur, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı’na bağlı. Alay da doğrudan Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı. Meclis bahçesi içinde içki servisi de olan güzel bir gazinomuz var. Özellikle yazın bahçesi daha da güzel oluyor. Burası askerlerin yanı sıra milletvekillerinin ve Meclis personelinin de kullanımına açık. Askerle siyasetin karşılaştığı bir mekan. Bazı akşamlar emekli generaller ile yakında oturan bazı generaller de akşam yemekleri için sivil olarak buraya gelirdi. Milli Savunma Bakanlığı, 2002’de yayımladığı yönetmelik ile orduevi ve gazinolara sakallı, sarıklı, cüppeli ve takkelilerin girişini yasakladı.Ak Parti, 2002’de Meclis’e girdikten sonra bu yönetmeliğin sıkı bir biçimde uygulanması bizden istendi. Eylül 2003’te yazar Ahmet Hakan, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ile gazinoya yemeğe geldi. Çelik, Hakan’ı yemeğe davet etmiş. Kapıdaki asker, sakalı olduğu için Hakan’ı almadı. O sırada biz, durumu tabur komutanına o da alay komutanına iletti. Yanlış hatırlamıyorsam komutan, o sırada Genelkurmay’daymış. Durumu hemen İkinci Başkan Başbuğ’a iletmiş. Başbuğ, ‘Bakan yemeğe gidecek başka yer bulamamış mı? Yönetmeliği, emirleri, kurallar neyse onu uygulayın’ demiş. Bu sırada bakan kapıda bekliyor, makam arabası kapıda. O sırada talimat kapıya ulaşmamış, komutana soruluyor. Bakan’ın koruma müdürü içeri yanıma gelmişti. Başbuğ, ‘alın’ demeyince, olumsuz tutumu bize iletilince yanımda olan koruma müdürü telsizle bunu söyledi. Bakan da konuğu ile birlikte oradan ayrıldı.2007 seçimlerinden sonra DTP, bağımsız seçilen milletvekilleri ile grup kurdu. Alay komutanı beni yanına çağırdı. Taburda, arkadaşını, akrabalarından birini teröre kurban vermiş asker var. Tatsız durumlar olabilir. Genelkurmay da bu konuda hassastı. Ne tedbir alınabilirdi? DTP’li bir milletvekili rezervasyon yaptırmak istediğinde dolu olduğu söylenecekti. Geldiğinde ise hizmet verilmeyecekti. Bir gün DTP’li bir bayan milletvekilinin danışmanı, rezervasyon yaptırmış. Rezervasyonu sonradan farkettim. Hemen iptal ettik ve danışmana söyledik.1998’de büyük oğlun Atakan’ın sünnet düğününü tabur gazinosunda yaptık. Türbanlı olan ablam, eniştem ve çocuklarıyla birlikte sünnet düğünü için İstanbul’dan geldi. Yaz olduğu için gazinonun bahçesinde oldu düğün. Ablam türbanı olduğu için giremedi. Yeğeninin düğününü yandaki çocuk parkından izledi.Enerji Bakanı Taner Yıldız (üstte), o zaman milletvekiliydi, bakan olmamıştı. Bir gün gazinoya geldi. Oturdu. Yüzbaşı yanına giderek, ‘Sakalınız var servis yapamayız’ dedi. Yıldız da hiçbir tepki göstermeden çıktı gitti.1999’daki genel seçimden sonra bir gün Fazilet Partisi’nden bir milletvekilinin eşi öğle yemeği için gazinoya geliyor. Türbanı olduğu için kapıdaki çavuş durduruyor. Asker kırsal kesimden biri. Anadolu pratikliği olan biri. Türbanlı vekilin eşine, ‘Böyle bağlı iken sizi alamam, ama tavşan kulağı bağlayın alırım’ demiş. Sonra milletvekili Nazlı Ilıcak, Meclis’te, ‘Asker bu sorunu çözmüş, tavşan kulağı bağlanırsa oluyormuş’ demişti. Yani bizim kapıdaki asker çözümü bulmuş...”