T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şakalaştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurup, ölümüne neden oldu

YALOVA, (DHA) - YALOVA'da, F

03 Haziran 2018 21:13

YALOVA, (DHA) - YALOVA\'da, F.B. (13), şakalaştığı arkadaşı Kerem Karakaya\'yı (12) babasına ait pompalı tüfekle başından vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karakaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Olay, sabah saatlerinde, merkeze bağlı Akköy\'de meydana geldi. Babasına ait pompalı tüfeği alan F.B., iddiaya göre, arkadaşı Kerem Karakaya ile oynamak için sürücü kurslarının eğitim alanı bölgesine geldi. Şakalaşma sırasında F.B.\'nin elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu Karakaya, başından vuruldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Karakaya\'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Karakaya, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kerem Karakaya\'nın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olay sonrası F.B. gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YALOVA DHAYALOVAKarakayaAğırAkköyBabasınaKerem KarakayaBursa Adli Tıp KurumuOlay sonrasıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24