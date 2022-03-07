Şakalaşma tokatla, tokat ölümle sonuçlandı

Edirne’de arkadaşının attığı tokatla bayılıp hastaneye kaldırılan kişi yaşam mücadelesini kaybetti. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 16 Şubat’tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören 44 yaşındaki Mehmet Ramiz Nevrekop kurtarılamadı.

Nevrekop’a Saraçlar Caddesi’ndeki bir restoranda koruma görevlisi arkadaşı Özkan Makas’ın birkaç kere tokat atması güvenlik kamerasına yansımıştı.

Tokat sonrası bayılan Nevrekop, hastaneye kaldırılmış, Makas tutuklanmıştı. Makas, montunun rengiyle ilgili yaptığı şakalara sinirlendiği için arkadaşına tokat attığını belirtmişti.

Nevrekop, kentteki bir motosiklet kulübünün başkanlığını da yürütüyordu.